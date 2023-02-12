السيسي: مصر ترفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي في القدس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تؤكد مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة للمسلمين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دعم وحماية القدس، المنعقد في مقر الجامعة العربية، أنّ مصر تُعيد التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق وفرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد السيسي، أنّ مصر بادرت منذ أكثر من 4 عقود بمد يد السلام لإسرائيل، وهو سلام قائم على العدل وأساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يوليو لعام 1967، متابعا: «أؤكد هنا أنّ عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع لها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ستظل هي القدس الشرقية».