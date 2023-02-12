السيسي للفلسطينيين: طالت معاناتكم.. لكن قضيتكم أولوية مصر والعرب

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته في مؤتمر دعم القدس، برسالتين: الأولى للشعب الفلسطيني في بقاع الأرض كافة، قائلا: «نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أنّ قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكونا رئيسيا لعملنا المشترك، وجزءا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر دعم فلسطين، المنعقد في جامعة الدول العربية: «كما أتوجه إلى إسرائيل حكومة وشعبا، وأقول، لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة، ولهذا الغرض، مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل، فدعونا نضعها سويا موضع التنفيذ، ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال المقبلة، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء».