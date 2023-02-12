أسعار الزيت في منافذ الدولة.. أرخص من السوق بـ10 جنيهات

ضخّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الزيت في جميع منافذها والمجمعات الاستهلاكية، فضلا عن توفيره في منافذ كلنا واحد ومنافذ ومعارض أهلا رمضان، حيث الأسعار أقل من المحلات والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تتراوح بين 10 لـ15 جنيها.

وفي إطار توفير الدولة جميع السلع الغذائية لجميع المواطنين وبأسعار أقل، حرصت وزارة التموين على طرح الزيوت بأحجام وأسعار أقل بنحو 30%، وجاءت أسعار الزيت في منافذ الدولة المختلفة، كما يلي.

أسعار الزيت في منافذ الدولة

تنوعت أسعار الزيت في منافذ الدولة المختلفة بين أهلا رمضان، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي ومنافذ كلنا واحد، كما يلي.

- الزيت 750 جراما بـ37 جنيها.

- زيت 700 جرام بـ35 جنيها.

- زجاجة زيت وزن 2 لتر بـ100 جنيه.

- زجاجة زيت وزن 2 لتر بـ90 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2.5 لتر بـ130 جنيها.

- زجاجة زيت لتر وفقا للنوع 50 جنيهًا.

- زجاجة زيت لتر وفقا للنوع 55 جنيهًا.

- زجاجة زيت 3 لتر وفقا للنوع بسعر 135 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2 لتر و200 جرام وفقا للنوع بسعر 170 جنيهًا.

أسعار السلع في أهلا رمضان ومنافذ التموين

- سعر كيلو السكر والأرز عند وزن 800 جرام بـ14.50 جنيه.

- سعر الفول المدمس وزن 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- سعر كيلو االعدس بـ31 جنيها.

- سعر كيلو السمنة وفقا للنوع تبدأ من 42 جنيها.