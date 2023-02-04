أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان.. تبدأ من 7.5 جنيه

طرحت معارض ومنافذ «تحيا مصر وأهلا رمضان» عروض مختلفة على أسعار اللحوم والسلع الغذائية المختلفة والدواجن، بتخفيضات تصل إلى 40%، في إطار الحرص على التخفيف على المواطنين وتوفير جميع السلع المطلوبة.

أسعار اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي، أسعار اللحوم المجمدة والدواجن والسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2023 وفقا لجولة قامت بها «الوطن» بالمعارض:

أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

وبلغت أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان، 79 جنيها للكيلو بالنسبة للحوم المجمدة، وأسعار اللحوم البلدي تبدأ من 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم السودانية 115 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي والمفروم بمعارض أهلاً رمضان

وقدمت المنافذ الوطنية عروضا خاصة على اللحوم البلدي بمعارض أهلا رمضان، إذ وصل سعر كيلو الاستيك لـ180 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو كباب حلة 165 جنيها للكيلو، وجاء سعر كيلو اللحم البلدي المفروم بـ155 جنيها والموزة الكندوز بـ180 جنيها، بينما بلغ سعر الكبدة الكندوز 165 جنيها، وسعر كيلو الكفتة من 40 إلى 90 جنيها.

أسعار الدواجن بمعارض أهلاً رمضان

بدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء بـ60 جنيها، والفراخ الساسو 63 جنيها، والفراخ البلدي 70 جنيها، وسعر كيلو كبد وقوانص 70 جنيها، وسعر كيلو وراك و100 جرام 65 جنيها مجمد، وسعر كيلو البانيه من 40 وحتى 90 جنيها.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلاً رضمان 2023 كالآتي:

- جوز الهند 350 جراما سجل 30 جنيهًا.

- سعر الزبيب 500 جرام سجل 25 جنيهًا.

- سعر اللوز 250 جراما بـ30 جنيهًا.

- سعر البندق 250 جراما بـ28 جنيهًا.

- علبة الكاسترد بسعر 16 جنيهًا.

- قمر الدين بين 13 و17 جنيهًا وفقا للنوع.

- الشاي بسعر 11 جنيهًا.

- عرقسوس 250 جراما بسعر 28 جنيهًا.

- كيلو دقيق 18 جنيها.

- تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 16 جنيها.

- كيلو أرز معبأ كسر 5% سجل 15 جنيهًا.

- كيلو السكر سجل 16 جنيهًا.

- مكرونة 350 جرامًا بـ7.50 جنيه.

- مكرونة 400 جرام بـ8 جنيهات.

- عسل نحل 350 جراما بـ23 جنيهًا.

- سوداني مقشر 500 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- كركديه 350 جراما بسعر 35 جنيهًا.

- زجاجة زيت لتر بـ 55 جنيهًا.

- زجاجة زيت 3 لتر 135 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2 لتر و200 جرام بـ170 جنيهًا.

- علبة سمنة 2 كيلو بـ 95 جنيهًا.

- علبة سمنة كيلو بـ45 جنيهًا.

- قالب زبدة وزن كيلو بـ 65 جنيهًا.

- زبدة وزن 5 كيلو بـ325 جنيهًا.

- الزيت 750 جراما بسعر 36 جنيها.

- زيت 700 جرام 35 جنيها.

- زجاجة زيت 2 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت 2 لتر 90 جنيهًا.

- زجاجة زيت 2.5 لتر 100 جنيه.

- زجاجة زيت لتر بـ 50 جنيهًا.

وتشهد هذه المعارض إقبالاً من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن سواء كانت المجمدة منها أو البلدي بأسعار مخفضة تصل إلى 40% مقارنة بمراكز ومنافذ البيع الأخرى على مستوى الجمهورية، وهو ما يساعد في ضبط أداء السوق وانتعاش المبيعات من خلال زيادة الطلب على المنتجات وانخفاض الأسعار.