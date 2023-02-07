الزيت بـ35 جنيها والعدس بـ31 في معارض «أهلا رمضان» بالقاهرة.. تخفيضات تصل لـ30%

تشهد محافظة القاهرة حاليا افتتاح عدد كبير من منافذ ومعارض السلع الغذائية «أهلا رمضان» لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن الأسر بمختلف الأحياء وتحديدا المناطق الأكثر احتياجا، وذلك يتم بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ضبط أسعار السلع

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث تستمر المعارض حتى نهاية الشهر الكريم.

أسعار السلع

وفيما يتعلق بأسعار السلع المتوفر فى معارض أهلا رمضان بالقاهرة فهى كالتالى، السكر والأرز 800 جرام ب14.50 جنيه، والزيت 700 جرام 35 جنيه، والفول المدمس ب8 جنيه، والعدس كيلو ب31 جنيه والسمنة كيلو ب 42 جنيه،وأشارت نائب المحافظ إلى أنه يتم استطلاع اراء المواطنين عن الاسعار و الاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة بالمعارض لتلبية احتياجاتهم و الحصول على السلع بأسعار مناسبة .

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير أكبر عدد من المنافذ وامدادها بصورة مستمرة من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة و السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب كما يوجد إقبال كبير على المعارض ويتم وضع لافتات ولوحات توضيحية بأسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه .