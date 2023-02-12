إقبال متوسط على شراء الملابس الشتوية في الإسكندرية.. وتخفيضات تصل إلى 50%

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون» منذ يوم الاثنين الماضي، وتستمر لمدة شهر بحسب ما أعلنته الوزارة.

وتشهد الملابس الشتوية إقبالًا متوسطًا على شرائها، بالتزامن مع فترة الأوكازيون، بحسب ما يوضح ناصر السيد، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية في الإسكندرية، قائلًا: «يوجد إقبال بعض الشيء أفضل من الأيام العادية».

رئيس شعبة الملابس: الملابس ليست مرتبطة بارتفاع الأسعار

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد تخفيضات كبيرة على الملابس، مضيفًا أنها ليست مرتبطة بارتفاع الأسعار، متابعًا: «احنا بنشتغل من بداية الموسم مبنغليش، لو القطعة بتنزل بـ200 جنيه تفضل بنفس السعر».

وأشار رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إلى أن فترة الأوكازيون تشمل عيد الحب وتنتهي في الأسبوع الأول من مارس، لكن تستمر التخفيضات للمنتجات الخاصة بعيد الأم.

تفرز الملابس الصيفية في أول مارس

وأوضح ناصر السيد، أن فرز الملابس الصيفية يبدأ في بداية شهر مارس المقبل وحتى منتصفه، لافتا إلى أن المحلات هي التي تختار المشاركة في الأوكازيون، عن طريق أخذ تصريح بذلك.

وأشار «السيد» إلى أن تخفيضات الأوكازيون تبدأ من 10 و15% وحتى 50% في الملابس الرجالي والحريمي والأطفالي.