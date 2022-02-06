يبدأ غدا الاثنين.. التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون الشتوي 2022

ينطلق غدا الاثنين 7 فبراير، الأوكازيون الشتوي 2022، ضمن بدء التصفية الموسمية الأولى للأوكازيون والتي حددت موعده وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة شهر كامل، حيث يبدأ غدا حتى 7 مارس المقبل.

نسبة تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم الأوكازيون الشتوي 2022 متوقع له أن يشهد هذا العام تخفيضات على السلع المعروضة للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50%، مؤكدة أنه لا يوجد نسبة تخفيض ثابتة لإلزام المحال التجارية بها، حيث إنه لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة للسلع المعروضة به.

مدة اشتراك المحلات في تخفيضات الشتاء

وقرر الدكتور على مصيلحي وزير التموين، أن تكون مدة اشتراك المحل الواحد في الأوكازيون هي 15 يوما من المدة الإجمالية لموسم التصفيات المقرر لها شهر كامل، وذلك بناء على تصريح المشاركة في الأوكازوين من مديريات التموين على مستوى المحافظات، حيث تشترط وزارة التموين طبقا للقانون على أهمية استخراج المحال ‏المشاركة في الأوكازيون على تصريح موافقة من مديريات التموين ‏الواقعة النطاق الجغرافي للمحال.

وأكدت وزارة التموين أن أكثر المحال التجارية التي تشارك في موسم التصفيات بوجه عام هي محال الملابس ثم الأدوات المنزلية ومحال الأحذية والشنط الجلدية، موضحة أن التصفيات الموسيمة تنعش سوث التجارة وتعتبر فرصة أمام المحال لعرض السلع الزائدة في مخازنهم بأسعار مخفضة أمام المستهلكين، مشددة على أهمية حصول المواطن على فاتورة بقيمة شراء المنتجات حفاظا لحقوقه حال الاستبدال أو الاسترجاع.

استمرار استخراج تصاريح الاشتراك في الأوكازيون

فيما نوهت وزارة التموين، بأن أي محل لم يحصل على تصريح المشاركة في الأوكازيون حتى الآن، يستطيع أن يتقدم بطلب لمديرية التموين الواقعة في النطاق الجغرافي له لاستخراج تصريح المشاركة في الأوكازيون لمدة 15 يوما.