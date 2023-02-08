محافظة الإسكندرية تعلن مناقصة عامة لرصف طريق بالعجمي الأربعاء المقبل 

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات» في محافظة الإسكندرية عن طرح عملية رصف الطريق المؤدي لموقع الحضانة بداية من طريق أم زغيو حتى وحدة التحفظ والإيداع بنطاق حي العجمي في مناقصة عامة يوم الأربعاء القادم.

وتكون قيمة التأمين المؤقت 35 جنيها، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها، ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات

وبمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين النهائي الخاص بالعملية طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات بنسبة 5% من قيمة العملية، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يكون آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة 12 ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد.