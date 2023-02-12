أمين عام حزب «حماة الوطن»: مصر ستظل المساند الأكبر للقضية الفلسطينية

أكّد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، أنَّ الدولة المصرية لديها مواقف ثابتة لم تتغير نحو القضية الفلسطينية وتضعها على رأس أولوياتها، وقدمت الدماء والشهداء للدفاع عنها، مضيفًا أنَّ مصر كانت وستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية.

مؤتمر دعم وحماية القدس

وثمن «نصير»، ما أكّده الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر دعم وحماية القدس بعنوان «صمود وتنمية» وتأكّيده أنَّ جميع الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغير معالم مدينه القدس غير قانونية، مشددًا على الممارسات الإسرائيلية تمثل كذلك انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق الأمم المتحدة، وتأكيده دعم مصر صمود القدس والتي وصفها بالقلب النابض للقضية الفلسطينية مدينه السلام ومهد الأديان.

وشدد أمين عام حزب «حماة الوطن» على ضرورة التمسك بأحكام القانون الدولي والحقوق الفلسطينية المشروعة وأهمية توفير الدعم اللازم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.