«ريادي gate» حملة اجتماعية من طلاب «إعلام القاهرة» لتنمية قدرات الشباب

أعلنت مجموعة من طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة، الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان، تدشين مبادرة جديدة ضمن مشروعات التخرج بالكلية، تحت عنوان «ريادي gate»، لنشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات والتأهيل لسوق العمل، تحت شعار «دليلك للاستثمار فكرتك».

المبادرة والمشروع الجديد يتم تحت إشراف الدكتورة داليا عبدالله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة حياة بدر، المدرس بقسم العلاقات العامة، ولمياء أحمد، المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة، ويقوم عليها الطلاب نهلة عصام ودنيا ناصر وتسابيح سمير وندا أيمن وآية محمد وعمر عبدالمعطي وسهيلة أيمن ورانا رأفت وأميرة عصام وندى عصام وشيماء سنجر وشيماء عصام ومحمد سيد وأحباب سامح ورحمة عادل ونوران ياسر وجهاد عصمت ومنة الله إسماعيل وماجى مريد وياسمين يس.

تدشين منصة إلكترونية

وأشارت الدكتورة حياة بدر، المدرس بقسم العلاقات العامة، المشرف على المشروع، في بيان للمبادرة، أنه جرى تدشين منصة إلكترونية على مواقع التوصل الاجتماعي للتعريف بالمبادرة وتسهيل التواصل مع المنسقين والقائمين عليها، بهدف مساعدة الشباب في الوصول للجهات الداعمة للمشروعات الريادية، والترويج لطرق تنفيذ المشروعات.

ولفتت إلى أن تنفيذ المبادرة سيكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وانستجرام»، بالإضافة إلى يوتيوب وتيك توك، ومنصة ريادي gate على هذه المواقع، بجانب عدد من الفاعليات والأنشطة الخاصة بالحملة التي تقوم على الاتصال المباشر بمجتمع المستفدين من رواد الأعمال والشباب أصحاب أفكار المشروعات المختلفة.

التوعية بأهمية مجال ريادة الأعمال

وأوضحت لمياء أحمد، المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة، في بيان للحملة، أن أهدافها تتمثل في التوعية بأهمية مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الريادي ودعم المشروعات الريادية للشباب، وتوعيتهم بالجهات الداعمة كافة لأفكار الشباب الريادية من حاضنات أعمال وبنوك ومؤسسات الدعم المختلفة بالدولة، وفقا لخطة مصر 2030، وأهمية دور الشباب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ورش تدريبية ودعم من الجهات المسؤولة للشباب المستهدف.