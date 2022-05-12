جامعة بنها توصي بنشر ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التكنولوجية

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الأول لطلاب الدراسات العليا في العلوم التطبيقية، الذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، بالتعاون مع مجلس إدارة مجلة بنها للعلوم التطبيقية، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بالعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال وأهمية إنشاء الحاضنات التكنولوجية وأودية التكنولوجيا داخل الجامعات للاستثمار في مخرجات البحث العلمي وربطه بالصناعة.

رفع كفاءة سوق العمل

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، إنّ المؤتمر أوصى أيضا بالعمل على إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن رفع كفاءة تسويق مخرجات البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية، وإدراج أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة ضمن الخطط البحثية للجامعات، وتوجيه البحوث في مجال ثورة المعلومات الإلكترونية وتحديات الثورة الصناعية الخامسة.

التنوع البيولوجي بمصر

كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بدراسة التنوع البيولوجي في مصر، والحفاظ عليه وتنميته في المحميات الطبيعية، والتوسع في إنشاء محميات أخرى للحفاظ على الكائنات الحية وإجراء البحوث التطبيقية المتعلقة بالمشكلات التي يعاني منها المجتمع من جانب، والتي تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية من جانب آخر لتحقيق رؤية مصر 2030، وتبني الجامعات لبرامج دعم وبناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا فيما يتعلق بالبحث العلمي والنشر الدولي.

وأشار «الجيزاوي» إلى أنّ المؤتمر أوصى بإنشاء برامج أكاديمية جديدة بمشاركة المؤسسات الصناعية، وإنشاء تحالفات بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الداخل والخارج لتنفيذ المشاريع البحثية مع ضرورة إعداد كوادر متميزة لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تعزيز برامج الدراسات العليا.

دعم المجلات العلمية

واختتم المؤتمر توصياته، بالعمل على دعم المجلات العلمية التي تصدر عن الجامعات المصرية التي يتم فيها نشر الإنتاج الفكري من الأبحاث العلمية، وإنشاء مراكز بكليات الجامعة تضم نخبة من ذوي الخبرة بالنشر الدولي لعمل ورش العمل ودورات تدريبية للباحثين تنصب على تحسين جودة الأبحاث.

من جانبه، قال الدكتور هشام رشيد، وكيل كلية الطب البشري ومقرر المؤتمر، إنّ المؤتمر شارك فيه 400 مشارك من طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين، حيث جرى استعراض أكثر من 80 بحثا علميا في محاور المؤتمر داخل الجلسات العلمية خلال فعاليات المؤتمر.