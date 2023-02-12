الكاتب الصحفي كرم جبر: مصر حققت المصالحة الوطنية دون إجراءات استثنائية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت نموذجاً يفوق جنوب أفريقيا في إجراء المصالحة الوطنية دون اتخاذ إجراءات استثنائية.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال «جبر»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع لم شمل جميع فئات المجتمع، وإجراء مصالحة وطنية سلمية بشكل رزين، وعاقل في بعض المجالات دون اجراءات استثنائية، رغم أنه كان هناك أصوات تصرخ بالإقصاء والمسار الانتقامي، لتقدم مصر نموذجا يفوق ما حدث في جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، لفت كرم جبر إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا في مجال حقوق الإنسان، تستحق إلقاء مزيد من الضوء عليها، ومنها ما شهدته الإصلاحيات والجهد المبذول من جانب وزارة الداخلية من تطوير، التي أصبحت محل إشادة دولية، لتشير إلى تغير الصورة الذهنية لدى الخارج عن السجون.

أهمية دور الإعلام

وأشار «جبر»، إلى أهمية دور الإعلام في عكس هذه الصورة، والإيجابيات التي تشهدها مصر في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحف وإنما الدراما، ومنها أن السجون ليست أماكن مخيفة أو تمارس التعذيب.

ونوه بما تشهده مصر من إفراجات كبيرة على السجناء الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية دمج هذه الفئات في المجتمع، وإجراءات تطمينية وتسهيلات في العمل، مشيرا إلى أنه كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات، لا سيما وأن كانت البلد معرضة له من انهيار بعد الثورة، وآن الآوان لإزالة هذه الإجراءات.