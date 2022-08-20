كرم جبر: مناهج الإعلام تحتاج لتطوير.. والمهنة باقية ولن تندثر

دعا الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى تطوير مناهج الإعلام لتواكب الانفتاح التكنولوجي وتدريب الطلاب للتعرف على أساليب الإعلام الحديثة، ومواكبة سرعة الخبر بعد التحري من صحته.

جبر: المناهج تحتاج إلى إعادة تطوير

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مناهج كليات الإعلام تحتاج إلى خطة تطوير شاملة للمحتوى خاصة عقب الانفتاح التكنولوجي الذي طرأ مؤخرًا على عملية وصول الخبر للجماهير، والتي تمثلت في سرعة انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة دون الاعتماد على أساليب الإعلام التقليدي المقررة بالمناهج الدراسية في كليات الإعلام.

كرم جبر: الإعلام مهنة باقية ولن تندثر

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المقرر أن تشمل المناهج الدراسية بكلية الإعلام تعليم وتدريب طلابها للتعرف على أساليب الإعلام الحديثة وطرق التعامل مع المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية وسرعة السبق في نشر الخبر بعد التحري من صحته.

واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حديثه عن فرص العمل التي يحظى بها خريج كلية الإعلام قائلًا: «جميع الأعمال المؤسسية تحتاج إلى مسؤولين من الإعلام باعتباره أحد أركان المؤسسة الذي لا يمكن الاستغناء عنه»، مؤكدًا أن الإعلام مهنة باقية ولن تندثر، ولن ينتهي دوره حتى يرث الله الأرض ومن عليها.