اكتشاف جسم مجهول فوق مقاطعة شاندونج بالصين

قالت السلطات في الصين إنها رصدت جسمًا مجهولا قبالة مقاطعة شاندونج الساحلية، وفقًا لصحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، وقالت السلطات البحرية المحلية في مقاطعة شاندونج بشرق الصين، اليوم إنها رصدته في المياه فوق مقاطعة شاندونج بالقرب من مدينة ريتشاو الساحلية في المقاطعة وكانت تستعد لإسقاطه.

الجسم المجهول فوق مقاطعة شاندونج ليس الأول

يأتي هذا التقرير بعد أن أبلغ المسؤولون الأمريكيون والكنديون عن مشاهدات متعددة لأجسام طائرة على مدار اليومين الماضيين، حيث أسقط الجيش الأمريكي جسما مجهولة الهوية قبالة سواحل ألاسكا أمس الأول، ووصف المسؤولون الجسم الغريب بأنه «أسطواني وفضي رمادي» يطير على ارتفاع نحو 40 ألف قدم، وفقًا لتقرير نشرته شبكة «إيه بي سي نيوز».

وتابع التقرير انه مساء أمس، قبيل الإعلان عن الجسم المجهول فوق مقاطعة شاندونج بالصين، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية جسمًا غامضًا كان يحلق فوق كندا بأوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وتمت متابعة عمليات نقل حطام الجسم ، ولكن لم يكن هناك أي تفاصيل أخرى حول ما تم العثور عليه.

بالون صيني مشتبه به

وكشفت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد) عن ما أسمته بـ«تذبذب في الرادار» يوم أمس ، ما أدى إلى تقييد طيران مؤقت فوق وسط مونتانا، ومع ذلك قالت وكالة نوراد إن طائرة مقاتلة أُرسلت للتحقيق، ثم رفع تقييد الطيران.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادا صينيا مشتبها به حلّق على ارتفاع شاهق عبر رقعة واسعة من الولايات المتحدة، وقالت الصين إن البالون كانت منطادًا للطقس خرج عن مساره.