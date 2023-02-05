أستاذ علوم سياسية لقناة ctv: المنطاد الصيني كان للتجسس على أمريكا وليس صدفة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المنطاد الذي وجد في سماء أمريكا، للتجسس، وفكرة أنه كان يطير لأغراض مدنية غير صحيحة، متابعا أن الإدارة الأمريكية وضعت تقييمات سياسية واستراتيجية حول طبيعة عمل المنطاد في هذا التوقيت، موضحا أن وحدة التمركز في الصين والإرسال من أمريكا، وبالتالي كان ينقل كل المعلومات إلى الجانب الصيني.

طارق فهمي: المنطاد مر فوق 14 ولاية أمريكية

أشار «أستاذ العلوم السياسية»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في النور»، تقدمه يوستينا يوسف «قناة ctv القبطية»، أن المنطاد مر فوق مناطق كثيرة في سماء الولايات المتحدة تصل لـ14 ولاية أمريكية، متابعا أنه مر فوق مناطق بها صواريخ وأسلحة حربية في أمريكا، ومناطق عسكرية واستخباراتية وصناعية، وبالتالي نقل عدد من الصورة الحية من أمريكا للصين.

تاثير الواقعة على العلاقة بين الدولتين

وتابع «فهمي» أن إسقاط المنطاد أوعدم إسقاطه قضية شكلية في هذا التوقيت، وأن الحديث الذي يدور في أمريكا حالياً بين الجمهورين والديمقراطيين حول فشل الأقمار الصناعية الأمريكية في رصد ذلك المنطاد.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن أول الإجراءات الأمريكية تجاه تلك الواقعة كان ألغاء زيارة بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ثانياً وقف قنوات الاتصال والخطوط الساخنة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، موضحاً أنه ربما أن يكون هناك تصعيد في منطقة جنوب شرق آسيا رداً على هذا الإجراء.