«تشاينا ديلي»: الولايات المتحدة حولت المنطاد الصيني لفيلم ضخم في هوليوود

سخرت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية الصينية، من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أشارت إلى أن واشنطن حولت حادث المنطاد الصيني إلى فيلم ضخم في هوليوود، مضيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالغت في رد فعلها عند معالجة الموقف.

الحادث جرى تضخيمه بشكل كبير للغاية

وأضافت الصحيفة الصادرة من العاصمة الصينية «بكين»: «السبب الحقيقي ليس في المنطاد الصيني بل يكمن في السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، الحادث جرى تضخيمه بشكل كبير للغاية، وسائل الإعلام الأمريكية قدمت العذر لتكثيف العداء السياسي تجاه الصين حيث يتنافس الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بالفعل على المناصب مع تركيز أعينهما على الانتخابات الرئاسية في عام 2024».

وتابعت: «تعتز الصين بعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وينبغي أن يتردد صدى حسن نواياها بحسن نية بدلا من هذه الحيل، التي تسعى إلى جعل البلاد كرة قدم سياسية في صراع السلطة الحقد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي».

منطاد تجسس صيني ثان مشتبه به متجه عبر قارة أمريكا الجنوبية

من جهته، خرج مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، موضحا أن هناك 3 مرات تحرك فيها منطاد صيني فوق الولايات المتحدة الأمريكية، وتكرر الأمر وقت إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لكن المنطاد الحالي يأتي في ظل أزمات متلاحقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بيانا تشير فيه إلى أن هناك منطاد تجسس صيني ثان مشتبه به متجه عبر قارة أمريكا الجنوبية، ويطير فوق 70 ألف قدم في المجال الجوي بحسب الجيش الكولومبي وهذا يختلف عن منطاد التجسس الأول الذي جرى إسقاطه منذ ساعات.