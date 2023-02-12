وزير البترول يبحث مع رئيس بيكتل الأمريكية سبل التعاون

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بول ماردسون رئيس شركة بكتل العالمية لشؤون الطاقة.

وشهد اللقاء استعراض التعاون الجاري بين قطاع البترول وبكتل في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضح المهندس طارق الملا أهمية تنفيذ هذا المشروع الضخم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز وزيادة الإنتاج من البتروكيماويات، مؤكدا أهمية العمل المشترك على الإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع.

دعم التعاون مع مصر

وأكد رئيس بكتل لشؤون الطاقة، أهمية تنفيذ هذا المشروع، وأن الشركة تهتم بدعم التعاون مع مصر.

تطبيق معايير الاستدامة على أرض الواقع

كما تطرق اللقاء إلى النتائج الإيجابية ليوم خفض الكربون الذي تم تنظيمه في مؤتمر المناخ Cop27، إذ أكد الملا أنه أوضح للعالم أن الشركات الكبرى تطبق معايير الاستدامة على أرض الواقع ولديها خطة عمل في هذا الصدد، وأن نتائج هذه القمة ومشاركة صناعة البترول مهدت بصورة إيجابية لقمة المناخ المقبلة في الإمارات.

وحضر اللقاء، المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي.