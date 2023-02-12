وزير البترول: الأزمات العالمية أظهرت أهمية التعاون لسد فجوة التحول الطاقي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الفترة الأخيرة شهدت تحديات كثيرة على الصعيد العالمي، بدءا بجائحة كورونا، ثم تباطؤ الأسواق، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، ما أثر بدوره على إمدادات الطاقة، لافتا إلى أنّ هذه الأحداث كانت كاشفة لمتطلبات لم تكن جاهزة وقت الأزمات، ومنها قلة الاستثمارات التي كانت موجّهة للتحول الطاقي وتقليل الانبعاثات.

وأضاف الملا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2023»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ التعاون بين الدول ظهرت أهميته لاستكمال ما ينقص من إمدادات الطاقة، لسد الفجوة التي خلّفتها الأزمات العالمية، وفي نفس الوقت ظهرت الحاجة إلى وضع استثمارات كبيرة في التكنولوجيا من أجل التحول الطاقي.

وأشار وزير البترول، إلى أنّه من خلال استضافة مصر COP27، والحديث الجيد الذي تم فيما يتعلق بالحوار وفرض ما تحتاجه الدول الأقل حظا والقارة الأفريقية بصفة خاصة، كانت نتيجة نجاح المؤتمر في تخصيص صندوق التعويضات، ما أظهر نجاح مصر بخلق واقع، وبدأت مصر التحرك في الاتجاه السليم، وبالتالي يجب تحريك الحكومات مع كبرى شركات الطاقة مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذا التطوير، للوصول وقود أحفوري خالي من الكربون.

وتابع أنّ كل هذه الأمور يجب أن تسير بالتوازي، ومن خلال قمة المناخ التي استضافتها مصر تم وضع خارطة طريق سليمة.