وزير البترول يستقبل نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حيان عبدالغني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير النفط، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023».

وزارة البترول

وطلب عبدالغني أنّ تتجه الشركات المصرية للمزيد من الأعمال بالعراق، في ظل إطلاق جولة تراخيص جديدة للبحث والاستكشاف خاصة عن الغاز الطبيعي، ووجود فرص واعدة للشركات المصرية للتقدم لهذه التراخيص وأن لدى بلاده اهتمام بالتعاون مع مصر في صناعة البتروكيماويات خاصة مع توافر مادة التغذية.

وأوضح الملا، أنّ ما طلبه الوزير العراقي يتوافق وسياسة الوزارة للتوسع في عمل الشركات المصرية بالخارج استثمارًا لما لديها من خبرات ونجاحها في تنفيذ مشروعات بمختلف مجالات الصناعة البترولية، مؤكدًا اهتمامه بدعم وزيادة التعاونبين البلدين.

الصناعة البترولية

كما ناقش الوزير، أنّ فرص التعاون في مجال تدريب الكوادر العراقية بمراكز تدريب قطاع البترول المصري، وحضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.