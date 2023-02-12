19 بندا لحماية المدينة المقدسة في ختام مؤتمر «القدس.. صمود وتنمية»

تضمّن مشروع البيان الختامى لمؤتمر دعم القدس رفيع المستوى بجامعة الدول العربية اليوم 19 بنداً تستهدف جميعها حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسى والقانونى والتنموى، فى مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التى تستهدف المدينة وأهلها، كالتالى:

1 القضية الفلسطينية العادلة، وفى القلب منها القدس الشريف، قضية مركزية للأمة العربية، ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على أراضى عام 1967 وعاصمتها القدس.

2 دعوة المجتمع الدولى للتحرك العملى لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومواجهة العدوان الإسرائيلى المتواصل بكل أشكاله على الشعب الفلسطينى.

3 جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لإضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلى الباطل واللاغى لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وعزلها عن محيطها وتكثيف هدم المنازل والتهجير القسرى للمواطنين منها، انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية.

4 التأكيد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى مدينة القدس، وفى المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسى الشريف»، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحى فى المدينة.

5 مطالبة جميع الدول بتنفيذ قرارات القضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة، و«اليونيسكو»، ولجنة التراث العالمى التابعة لليونيسكو، التى أكدت أن المسجد الأقصى المبارك «الحرم القدسى الشريف»، موقع إسلامى خالص لعبادة المسلمين فقط، والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها.

6 مطالبة المجتمع الدولى بتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفورى للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية فى مدينة القدس، بما فيها ما يُسمى مخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروعات وادى السيليكون، ومدينة داوود، والمنطقة الصناعية فى العيسوية، والقطار الهوائى للمستوطنين.

7 إدانة ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطينى، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية فى مدينة القدس، وفرض مناهج مُحرّفة بدلاً منها.

8 إدانة سياسة الاعتقال التعسفى والإدارى الإسرائيلى، والحرمان من العلاج والإهمال الطبى المتعمد القاتل للأسرى، والتعبير عن الدعم لنضال الأسرى لتحقيق حريتهم، ومطالبة المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب.

9 رفض أى قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما يشمل فتح أى مكاتب أو بعثات دبلوماسية فى المدينة، مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطينى، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية.

10 الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 القاضى بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.

11 حث المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائى، ومساءلة ومحاسبة مرتكبى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

12 مطالبة المجتمع الدولى بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

13 البدء من خلال هذا المؤتمر بتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستويى القمة والوزارى، فى دوراته المتعاقبة، بتشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولى فى إطار جامعة الدول العربية بهدف دعم الجهود والمساعى الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطينى ومحاسبة المسئولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية.

14 التأكيد على المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات والصناديق العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى ترجمة الدعم السياسى إلى تدخلات عملية تشمل توفير الدعم والتمويل اللازم فى مجالى التنمية والاستثمار.

15 تشجيع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، بالشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربى، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس فى مدينتهم.

16 الدعوة إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار الدورة 31 لقمة الجزائر العربية، بخصوص التبرع بقيمة أصغر عملة نقدية محلية تضاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركى الخدمة فى الدول العربية.

17 تثمين الدور الأردنى فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية فى الحفاظ على الحرم ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.

18 توجيه الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على العمل المخلص والناجح لعقد مؤتمر القدس رفيع المستوى، وتوفير كل السبل الضرورية لإنجاحه ومتابعة نتائجه.

19 دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية للعمل على اعتماد أعمال ونتائج مؤتمر القدس رفيع المستوى فى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.