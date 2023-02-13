10 معلومات عن الفنانة أحلام في عيد ميلادها.. اسمها الحقيقي «ميثاء»

تحتفل اليوم الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها الخامس والخمسين إذ إنها ولدت في الثالث عشر من شهر فبراير عام 1968.

ترصد الوطن في هذا التقرير معلومات عن أحلام

- ولدت في إمارة أبو ظبي من أب إماراتي وأم بحريني.

- والدها هو مطرب شعبي علي الشامسي.

- اسمها الحقيقي ميثاء ثم أطلق عليها أحلام من قبل والدها.

- درست في البحرين الشريعة الإسلامية.

- دخلت مجال الغناء مع معارضة أهلها.

- تزوجت في عام 2003 من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

- حصلت على الجنسية القطرية.

أحلام تزوجت من مبارك الهاجري وانجبت 3 أطفال

- لديها 3 أطفال وهم فاهد وفاطمة ولؤلؤة.

- تعتبر من أغنى مطربات الوطن العربي.

- كان برنامج أراب آيدول سببا رئيسيا فى شهرتها بمصر بعد دخولها فى صدامات اكثر من مرة مع الفنان راغب علامة.

يذكر أن الفنانة أحلام تشارك حاليا فى برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية مع عدد من نجوم الغناء العربي منهم السورية اصالة نصري والسعودي اصيل ابو بكر والعراقي ماجد المهندس وتعد هي رئيسة لجنة تحكيم