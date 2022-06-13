أحلام تكشف سبب عدم ارتدائها «ماركات» عالمية في الملابس: أنا مش فاترينا

كشفت الفنانة أحلام خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن سبب عدم ارتدائها للماركات العالمية في الملابس.

قالت أحلام خلال الفيديو: «الماركات العالمية في الملابس في بعض الأحيان تصدر عليها نقوش من الورد، وسوف أرتدي هذا العام، لكن في العام المقبل، لن تكون مناسبة هتكون الموضة اتغيرت».

أحلام: أنا نفسي ماركة

واستطردت: «أنا أرتدي قميص كلاسيكي يجوز ارتداءه بعد عدة سنوات، لا أرى نفسي فاترينا لعرض الماركات العالمية، أنا نفسي ماركة، ممكن ألبس ماركة، لكن لا أحب أن أظهر كل شوية بماركة وأسوق لهم، لكن هذا لا يعني أنه في حال أعجبني قطعة ملابس من ماركة عالمية، سوف أقوم بارتدائها».

احلام تهنئ أبنها بمناسبة عيد ميلاده

يذكر أن الفنانة أحلام، هنأت ابنها بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» منذ يوم.

وعلقت أحلام قائلة: «كل عام وأنت نور عيوني كل عام وأنت حبيبي وصديقي وولدي والسند، وجعل أيامك كلها فرح وصحة وخير، حبيبي فاهد 12/ 5/ 2004، هو يوم ولادتك، يوم شكرت ربي، وطول العمر الشكر لله على نعمة اسمها فاهد، ولدي وأغلى اسم ينقال لي بصوتك أمي أحبك يمه وجعلني أشوفك في أعلى المناصب، ربي يحميك ويحرسك بعينه، اللي لا تسهى ولا تنام لي ولأبوك وخواتك، وجعلنا نذوق برك يا بعد روحي يمه فاهد».