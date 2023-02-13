تفاصيل حفل تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم بالغربية.. يُنظم كل عام

سادت حالة من الفرحة الشديدة، بين أهالي قرية أبشواي الملق التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وتعالت أصوات الزغاريد، خلال حفل تكريم 100 طفل من حفظة القرآن الكريم، أقامه أهالي القرية، لتكريم الأطفال المتفوقين.

الحفل السادس

قال إسلام جمال أحد أهالي قرية أبشواي الملق، والمشرف على المسابقة لـ«الوطن»، إن هذا الحفل هو السادس على التوالي الذي تنظمه القرية، للاحتفال بالأطفال الحافظين للقرآن الكريم، وتشجيع الآخرين على حفظ القران، مشيراً إلى أن القرية يوجد بداخلها 50 كتابا لتحفيظ القرآن الكريم، ويحرص الآباء والأمهات على إرسال أبنائهم إلى الكتاب من أجل حفظ القرآن الكريم.

وأضاف «جمال» أنه منذ الإعلان عن هذه المسابقة، استقبلت اللجنة أكثر من 750 متسابقا، وتم تصنيفهم إلى عدة مستويات، جزء، جزئين، 3 أجزاء، 4 أجزاء، 5 أجزاء، ربع القرآن - نصف القرآن ثلاثة أرباع القرآن، القرآن الكريم كامل، حتى تم اختبارهم، ووضع درجات لكل متسابق، عن طريق اللجنة المنوط بها اختبار المشاركين ، ثم نقوم بتصعيد أعلى 20 متسابقا في كل مستوى من مستويات المسابقة التاسعة.

فوز 100 متسابق

واستكمل عبد الغني محمد أحد منظمي الحفل لـ«الوطن»، أنه تم تصعيد 100 متسابق، من جميع المستويات، وأن جلسة التسميع والاختبار لكل متسابق تجاوزات ال 20 دقيقة، أصغر الأطفال المشاركين لم يتجاوز عمره الـ 7 سنوات، مضيفاً نعمل على تنظيمها، كل عام حرصا على الأجر من الله، وعلى تكثير عدد الحفاظ في القرية.

وأشار عبد الغني، إلى أن اللجنة القائمة على اختبار المتسابقين، من خارج القرية، عملا بمبدأ الشفافية، وأن هذا الحفل يتم تنظيمه بالجهود الذاتية، والجوائز المقدمة، عبارة عن مصاحف، وشهادات تقدير، ومبالغ مالية، ونسعى جاهدين في العام المقبل أن تكون المسابقة على مستوى المركز.