متطوعون يكرمون 120 طفلا من حفظة القرآن الكريم بالغربية «صور»

كرّم عدد من شباب قرية أبشواي الملق، إحدى قرى مركز قطور، بمحافظة الغربية، 120 طفلا من حفظة القرآن الكريم، وكانت الجوائز من خلال التبرعات والجهود الذاتية، وذلك بهدف تشجيع الأطفال وأبناء القرية على حفظ القرآن الكريم والتشجيع على العمل العام وتكريم الفائزين.

قال عبد الغني محمد، أحد الشباب المتطوعين في حفل التكريم، إن عددا من شباب القرية، قرروا التبرع بمبلغ مالي من كل شخص منهم، وتنظيم مسابقة لحفظة القران الكريم وتكريم الفائزين في احتفالية كبرى، وتوزيع عليهم الهدايا الرمزية والمعنوية، وذلك بهدف تشجيع الأطفال على حفظ القران الكريم، وخلق روح من التنافس العملي بين أطفال القرية.

وحرص المنظمون على إقامة الاحتفالية في إحدى القاعات بالقرية، وحمل الأطفال راية خضراء، مدون عليها عبارات «بالقرآن نرتقي»، و«ابشواي بلا مخدرات».

قرية بلا مخدرات

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب وراء حرص الشباب المنظمين على وضع لافتة «أبشواي قرية بلا مخدرات»، أنه كانت هناك فترة انتشرت بيع وتعاطي المخدرات بين شباب من القرية، وتم إطلاق عدة مبادرات وتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية القضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف، تم تكريم 120 طفلا، منهم 90 من البنات، و30 من الذكور ومنهم من أتم حفظ القران الكريم، وأعمارهم تتراوح مابين 3 سنوات إلى 7 سنوات، ومنهم 4 أطفال أتموا حفظ القرآن الكريم وحاصلين على إجازة علمية، في تجويد القرآن، وأعمارهم تتراوح من 12 عاما إلى 14 عاما، والهدايا كانت عبارة عن مصحف وشهادة تقدير، إلى جانب مبالغ مالية، تم توزيعها على الحاصلين على المراكز الـ 4 الأولى.

التبرع بالجائزة

وعبر عن سعادته بالمفاجأة التي قام بها الحاصلون على المراكز الأولى، بعد تكريمهم وإعطائهم مبالغ مالية، تقديرا لجهودهم، حيث تبرعوا بهذه المبالغ، لصالح مركز الغسيل الكلوي والحضانات الجاري إنشاءها بالقرية، ليضربوا مثلاً رائعا، مما دفع بعض الحضور، بالتبرع أيضاً لصالح هذه الأعمال الخيرية.