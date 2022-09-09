مسيرة وممر شرفي لـ2700 شخص من حفظة القرآن الكريم بالغربية (صور)

مسيرة حاشدة يتقدمها 2700 شخص من حفظة القرآن الكريم، طافت شوارع قرية الكرمة التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مشهد لافت للأنظار؛ لأشخاص من أعمار مختلفة أكثرهم أطفال، يلبسون تيجان التكريم على رؤوسهم وفي أيديهم شهادات تقدير وسط فرحة عارمة من أولياء الأمور، وأهالي القرية، الذين وزعوا الحلوى وصنعوا ممرًا شرفيًا لهم، تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم في هذه السن المبكرة.

تشجيع المواطنين على حفظ القرآن

وقال ممتاز إبراهيم، المشرف على الاحتفالية، إن العام الماضي شهد الاحتفال بـ600 شخص، وهذا العام ارتفع عدد حفظة القرآن الكريم إلى 2700 شخص، موضحًا أن المسابقة عبارة عن 10 مستويات، وأكبر المتسابقات سنًا عمرها 65 عامًا، وجميعهم من الكرمة والقرى المجاورة لها، وجرى تنظيم هذه الاحتفالية من أجل رفع روحهم المعنوية، وتشجيع الأهالي على حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا أن المسابقة ليست مرتبطة بسن معينة، ومنظمو المسابقة يهدفون إلى المشاركة في مسابقات عالمية.

تحفيظ القرآن الكريم

وتابع «ممتاز» أن قرية الكرمة التابعة لمركز ومدينة السنطة، بها الكثير من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم، وتقدم لهم هدايا قيمة، مقدمًا الشكر والتقدير لأهالي القرية على المشاركة لإخراج هذه المسيرة بالشكل اللائق، موضحًا أن العام المقبل ستكون المسابقة أكثر تطورًا، وستستهدف عددًا أكبر من التلاميذ والطلاب لحفظ القرآن الكريم.