وزير البترول يبحث مع «إيني» الإيطالية خطط إنتاج الغاز بالصحراء الغربية

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، «لوكا فيجناتي»، مدير الاستكشاف بشركة إيني الإيطالية بحضور «ماتيا كامبانياتي»، مدير الشركة بمصر، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023».

منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط

وبحث الوزير مع وفد الشركة الإيطالية خططها لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بعدد من مناطق عملها في الصحراء الغربية والبحر المتوسط، وتم مناقشة سبل الإسراع بتنمية الكشف الجديد للغاز الطبيعي الجار تقييمه بمنطقة امتياز «نرجس»، البحرية، بالبحر المتوسط بالشراكة مع شيفرون العالمية وثروة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على الشراكة القوية التي تربط قطاع البترول مع إيني الايطالية التي تعد في مقدمة الشركاء الاستراتيجيين لمصر في صناعة البترول والغاز.

خفض الكربون وكفاءة استخدام الطاقة.

كما شهد اللقاء بحث مجالات وفرص التعاون المتنوعة في ضوء اهتمام الشركة بالتعاون لدعم الدور المصرى كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، واهتمامها بمشاركة قطاع البترول في جهوده لخفض الكربون وكفاءة استخدام الطاقة.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.