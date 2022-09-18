طارق الملا: شركات البترول تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام، لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/2022، إذ ترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركة بتروجاس عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

أوضح خلال أعمال الجمعيات نجاح شركات بترول القطاع العام في تحقيق نتائج متميزة خلال العام المالي المنتهي، رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم وتداعياتها.

تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج

أشار إلى أن شركات بترول القطاع العام تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، وتشهد تحديثا لمنشآتها ونموا في أنشطتها وعوائدها الاقتصادية ورؤوس أموالها عاما تلو الآخر كنتيجة مباشرة لتنفيذ استراتيجيات مرنة وسياسات الإصلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم التي ساعدت الكيانات البترولية التابعة للقطاع العام على توفير متطلباتها وتطوير أدائها وزيادة القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصري، خاصة بعد افتتاح مشروعات مهمة مثل مجمع إنتاج البنزين بأسيوط الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، ليسهم في تأمين البنزين لكل محافظات الصعيد من خلال مصفاة تكرير أسيوط بدلا من نقلها إلى الصعيد من الوجه البحري والسويس، علاوة على المساهمة في تقليل استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

أكد استمرار التحديث والتطوير لشبكة نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية باعتبارها شرايين القطاع لتوفير الطاقة اللازمة لاستدامة النمو والتنمية الاقتصادية ومواكبة النمو والتطور الذي تشهده البلاد، مشددا على استمرار التوسع في استخدام التحول الرقمي في تشغيل وإدارة منظومة العمل بمختلف أنشطة القطاع وإدارة البنية الأساسية، في إطار استراتيجية تحول مصر لمركز إقليمي للبترول والغاز.

دور القطاع الخاص في منظومة البوتاجاز

أشار إلى استمرار التطوير الذي تشهده منظومة البوتاجاز في مصر، لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، موضحا انخفاض متوسط الاستهلاك العام للبوتاجاز من ٢ر٤ مليون طن إلى ٦ر٣ مليون طن سنويا، رغم الزيادة السكانية، موضحا أن زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى داخل للمنازل له أكبر الأثر في ذلك، مشيرا للدور المهم للقطاع الخاص في منظومة البوتاجاز، ويمثل نسبة كبيرة من أنشطتها.

وأشار الملا إلى نجاح التطوير الذى شهدته منظومة البوتاجاز من خلال زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ فى السويس والسخنة بالبحر الأحمر وايضا بموانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية واستخدام التسهيلات المتاحة لقطاع البترول في استقبال البوتاجاز بميناء دمياط ونقله من دمياط لـ طنطا، ما كان له أكبر الأثر في استقرار سوق البوتاجاز وتوفيره للمواطنين في سهولة ويسر.

أكد الوزير أن جهود تطوير وتحديث الأداء الإنتاجى بشركات بترول القطاع العام يواكبها جهودا مستمرة لتحسين التوافق البيئي وتأمين متطلبات السلامة بالمنشآت والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية كركيزة أساسية في تطوير الأداء.