وزيرة التخطيط تشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي 2023

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، المنعقدة تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات»، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الوفد رفيع المستوى الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشارك بأعمال القمة باعتبار مصر ضيف شرف لهذا العام.

حكومات المستقبل الطموح والرؤية

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا، في جلسة بعنوان «استثمر في مصر تمكين القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادي»، كما تشارك في جلسة أخرى بعنوان «حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية»، وذلك بعد غد الأربعاء، كما يشارك المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة «نموذج رائد من التعاون في تبادل الخبرات الحكومية» غدًا الاثنين، فضلًا عن مشاركة دكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط بجلسة بعنوان «مصر.. العالم الذي نريده».

تشكيل مستقبل أفضل للبشرية

يُشار إلى أن أجندة القمة تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

تبادل الخبرات والمعارف والأفكار

وتأتي القمة العالمية للحكومات 2023 هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.