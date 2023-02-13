الفنانة الإماراتية أحلام في عيد ميلادها الـ55: «عمر جديد في حياتنا»

وجهت الفنانة أحلام رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها الـ 55، حيث تحتفل اليوم الفنانة الإماراتية بعيد ميلادها الخامس والخمسين.

رسالة أحلام لجمهورها في عيد ميلادها

ونشرت أحلام الإماراتية صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله على نعمة الحياة والنَفَس والحياة الكريمة الحمد لله على نعمة الأهل والأصدقاء والمحبين».

وأضافت: «عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة».

أخر ظهور للفنانة أحلام

تشارك الفنانة أحلام حاليا في برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية مع عدد من نجوم الغناء العربي منهم السورية أصالة نصري والسعودي أصيل أبو بكر، والعراقي ماجد المهندس، وتعد هي رئيسة لجنة تحكيم، وتوجه نصائح مستمرة للمشاركين بحكم خبرتها لسنوات طويلة، كما أنها تعتبر من أغنى مطربات الوطن العربي.

تعتبر الفنانة أحلام فنانة من الطراز الثقيل في عالم الغناء، على الرغم من أنها دخلت المجال رغم مع معارضة أهلها، واسمها الحقيقي ميثاء ثم أطلق عليها أحلام من قبل والدها، وقد درست في البحرين الشريعة الإسلامية.