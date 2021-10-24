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محمود مسلم

وفاة «عمة» الفنانة الإماراتية أحلام

كتب:

بسمة شطا
03:12 م | الأحد 24 أكتوبر 2021
أحلام

أحلام

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وفاة عمتها، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «انستجرام».

الموت يفجع أحلام

وقالت أحلام، عبر منشورها: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي، اللهم ابدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هى أهله».

وأضافت: «اللهم أجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانًا، اللهم إن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب يارحيم، واجعل هذه الايام خير ايامها يارب».

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