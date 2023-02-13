روسيا تحذر اليابان من «انتقام فوري» ردا على نشر صواريخ في الجزر الحدودية

وجّهت روسيا تحذيراً شديد اللهجة إلى اليابان، قبل قليل، في أعقاب تقارير أشارت إلى أن طوكيو تعتزم الموافقة على طلب من الولايات المتحدة، لنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى، في بعض الجزر اليابانية، بالقرب من الحدود مع روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في تصريحات أوردتها وكالة «نوفوستي» الرسمية للأنباء، صباح الإثنين، إن «روسيا سترد على الفور، في حال إقدام طوكيو على نشر صواريخ فرط صوتية، على الجزر اليابانية بالقرب من الحدود الروسية».

موسكو تتابع تطور البناء العسكري لليابان عن كثب

وأضاف المسؤول الروسي: «سنواصل متابعة تطور البناء العسكري الياباني عن كثب، وفي حال ظهور أي تهديدات أمنية محتملة لمناطقنا في الشرق الأقصى، سنتخذ على الفور إجراءات انتقامية، وفقا للعقيدة الدفاعية الروسية»، على حد قوله.

ولفت «رودينكو» إلى أن موسكو لديها معلومات بقيام طوكيو، في الآونة الأخيرة، بتسريع وتيرة تحديث قدرتها العسكرية، كما زادت من «أنشطتها الخطيرة» بالقرب من الحدود الروسية، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن اليابان أجرت مؤخراً تدريبات عسكرية واسعة النطاق، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بالإضافة إلى تجربة أنواع جديدة من الصواريخ والأسلحة المتطورة.

تقارير حول نشر صواريخ أمريكية بالأراضي اليابانية

واستطرد نائب وزير الخارجية الروسي قائلاً: «في هذا الصدد، أعربنا أكثر من مرة، عن احتجاجنا الشديد للجانب الياباني، عبر القنوات الدبلوماسية»، وذلك في أعقاب تقرير لصحيفة «سانكاي» اليابانية، نقلت فيه عن مصادر مطلعة، أن طوكيو تعتزم بحث مسألة نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في الأراضي اليابانية، إذا بدأت واشنطن مفاوضات رسمية بهذا الشأن.

كما كشفت وزارة الدفاع اليابانية مؤخراً، عن خطتها لإنشاء وحدتين جديدتين داخل قواتها للدفاع الذاتي، ستقومان بإدارة الصواريخ الباليستية فرط الصوتية، وأفادت وكالة «كيودو» بأنه من المخطط نشر هذه الصواريخ في القواعد العسكرية في جزيرتي «هوكايدو» و«كيوشو» بحلول عام 2026.