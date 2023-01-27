اليابان تجمد أصول 22 شخصية روسية و3 شركات على خلفية الأزمة الأوكرانية

شددت السلطات اليابانية، العقوبات على روسيا وخاصة في مجال التصدير، وجمدت «طوكيو»، اليوم الجمعة، أصول 22 روسيا و3 شركات على خلفية الأزمة الاوكرانية، فيما ستدخل العقوبات حيرز التنفيذ في 3 فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشملت قائمة الأفراد، وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينك و نائبي رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، وديمتري تشيرنيشينكو، ونائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف.

حظر الصادرات إلى 49 كيانا روسيا

وحظرت اليابان، الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، وحظرت«طوكيو» تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية.

بدوره، أوضح مذيع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، تاكر كارلسون، إن «واشنطن» و«كييف» قد لا تنجوان من محاولات مهاجمة «شبه جزيرة القرم»واستعادتها من«موسكو»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق تطلعاتها الجيوسياسية في أوروبا الشرقية اختارت أن تستأجر واحدة من أكثر حكومات العالم فسادا، على حد وصفه.

بدورها، تبذل الولايات المتحدة الأمريكية، محاولات لإقناع الهند بالحد من مشترياتها من الأسلحة من روسيا، وأشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، خلال جلسة استماع في «مجلس الشيوخ»، إنها ستزور«نيودلهي» الأسبوع المقبل

لافروف: القارة السمراء لديها إمكانات هائلة للتنمية

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن «واشنطن» والدول الأوروبية، التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع «موسكو»، تسعى لاستعادة التبعية الاستعمارية للقارة، مشيرا إلى أن القارة السمراء لديها إمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية.

واعتذرت الخارجية الألمانية للسكرتير الصحفي للاتحاد الإفريقي، إيبي كالاندو، بعد تغريدة غير لائقة حول زيارة لافروف إلى جنوب إفريقيا.وكانت الوزارة الألمانية، نشرت في وقت سابق، رسالة عبر «تويتر»، مرفقة بصورة فهد، وقالت، إن لافروف لم يأت إلى القارة للاستمتاع بالنظر للفهود، وإنما للقول إن «كييف» تنوي تدمير كل ما هو روسي، فيما قال «الاتحاد الإفريقي» إن التغريدية تعتبر استهزاء بالمنطقة وبالسكان المحليين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، أن الفهود يقصد منها دبابات «ليوبارد 2» الألمانية.

«برلين»: دعمنا لـ«كييف» لا يجعلنا طرفا في الأزمة

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في توضيح لتصريحات الوزيرة أنالينا بيربوك، إن دعم «برلين» لـ«كييف» لا يجعل ألمانيا طرفا في الأزمة الأوكرانية.

وخلال لقاء مع أعضاء «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا»، يوم الثلاثاء الماضي، أكدت أنالينا بيربوك، أن على أوروبا الوقوف موحدة ضد الأزمة، مضيفة إن دول أوروبا تخوض حربا ضد روسيا.

ودعت بيربوك، الدول الأوروبية لعمل المزيد من أجل أوكرانيا. وأضافت وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة «بيلد» المحلية، أن القانون الدولي واضح، وإن دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها المثبت في الميثاق الأممي لا يجعل «برلين» طرفا من أطراف الأزمة.