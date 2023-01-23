اليابان تعلن تزويد أوكرانيا بـ 262 مولدا كهربائيا

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن «طوكيو»، وفقا لقرار الحكومة، زودت أوكرانيا بـ 262 مولدا كهربائيا من أجل حماية أرواح الشعب الأوكراني، الذي يعاني شتاء شديد البرودة على خلفية تدمير البنية التحتية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

البدء في بناء قناة مياه جديدة ستربط «روستوف» و«دونباس»

من جانبها، بدأت وزارة الدفاع الروسية بدأت في بناء قناة مياه جديدة ستربط منطقة «روستوف» و«دونباس» لتزويد سكان «دونباس» شرق أوكرانيا بمياه الشرب النظيفة، فيما ستصل طاقة القناة إلى 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

بدوره، أوضح الرئيس السابق لوكالة «روسكوسموس» للفضاء الروسية، دميتري روجوزين، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن صور الأقمار الصناعية ساعدت في تحديد مدافع «الهاوتزر» التي هوجم منها في«مقاطعة دونيتسك» في ديسمبر2022.

وأصيب روجوزين في العمود الفقري بشظية قذيفة، فيما قتل أحد المستشارين العسكريين على إثر تعرض فندق للنيران، كان يقيم فيه ومجموعة من المستشارين العسكريين الروس في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء تم تنظيمه في 2022.

بدوره، وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، في زيارة لجنوب إفريقيا، وأوضحت «ريا نوفوستي»، أن طائرة الوزير هبطت فى قاعدة «ووتركلوف» الجوية فى ضواحى بريتوريا.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف بنظيره الجنوب إفريقي ناليدي باندور ورئيس البلاد سيريل رامافوزا.