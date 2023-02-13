«إكسترا نيوز» تبرز خبر «الوطن» حول القمة العالمية في دبي

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العالمية للحكومات، بعنوان «مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في دبي».

COP27 كان له تأثير كبير على العالم

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو إلى التعاون والتكامل بين الدول، إلى جانب تكتل الجهود الإنسانية لتحدي كل ما يشكل خطر على البشرية ويهددها، متابعة أنَّ COP27 كان له تأثير كبير على جميع دول العالم، كما أنَّ التجربة المصرية كانت رائدة في مجال التغيرات المناخية.

العالم ينظر للإنجازات المصرية بإعجاب وانبهار

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ العالم ينظر للإنجازات المصرية في المجالات المتنوعة مثل الهيدروجين الأخضر بإعجاب وانبهار، معلقة على وضع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحات الغلاف في الصحف الإماراتية، قائلة: «الاختيار نابع من المقومات والعناصر اللاصقة بهذا الرجل كونه باحث عن البناء والتطوير».