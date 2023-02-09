مجلة دولية: مصر تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قالت مجلة «أويل ريفيو ميدل إيست»، أن مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، قد توفر إمكانات كبيرة لمصر، على المدى الطويل، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين.

مصر تعطي الأولوية لمصادر الطاقة البديلة

وتابعت المجلة المعنية بأخبار أسواق النفط ومصادر الطاقة، أنه بحسب الأهداف العالمية لخفض انبعاثات الكربون، وبعد تنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ بنهاية العام الماضي، أعطت الحكومة المصرية أولوية لمصادر الطاقة البديلة، خاصة مزارع الرياح من أجل الحصول على الطاقة، جنبا إلى جنب، مع الطاقة التي يتم توليدها باستخدام الغاز، لكن التركيز يتحول الآن إلى تقنيات طاقة أكثر حداثة، مثل الهيدروجين، تزامنا مع تقديم منظمات تنموية تمويلات في هذا المجال، مع إبداء شركات نفط كبرى اهتمامها بطاقة الهيدروجين الأخضر.

مصر تتطلع إلى مركز إقليمي لصناعة الهيدروجين

وأضافت المجلة أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة الهيدروجين في المستقبل، وتحظى تطلعاتها بدعم كبير، فالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يمول تطوير مصر لأول مرفق هيدروجين أخضر في البلاد بقرض قدره 80 مليون دولار.

وخلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وقعت مصر ثماني اتفاقيات إطارية لبناء مشروعات خضراء للهيدروجين والأمونيا حول ميناء العين السخنة على البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عدد من شركاء الصناعة المعروفين

وأضافت المجلة أن شركات النفط الكبرى في مصر أبدت اهتماما مماثلا، حيث وقعت شركة بريتيش بتروليوم، مذكرة تفاهم مع الحكومة في ديسمبر الماضي لبحث إمكانية إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر، وبموجب شروط مذكرة التفاهم، ستجري الشركة العملاقة أبحاثًا لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لإنشاء مركز لتصدير الهيدروجين الأخضر متعدد المراحل وواسع النطاق في مصر، وكذلك فحص المواقع المحتملة للإنشاء.