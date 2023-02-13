قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن» اليوم: «جلال عامر.. الحكيم الساخر»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالكاتب الكبير جلال عامر، بعنوان «جلال عامر.. الحكيم الساخر»، وخبر آخر خاص بالقمة العالمية للحكومات بدبي، بعنوان «مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات في دبي».

قال سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ جلال عامر واحد من أهم الكُتاب المبدعين الذين فرضوا اسمهم بقوة، ورغم رحيله منذ حوالي 11 عامًا، إلا أنَّ الجميع يحتفي ويحتفل بذكرى هذا الكاتب الكبير إذ يتمّ الاحتفال بعيد ميلاده دائمًا حتى بعد رحيله، مشيرًا إلى أنَّ الصديقين العزيزين أبناء الكاتب الكبير جلال عامر رامي وراجي كلًا منهما متألق وناجح في عمله، إذ أنَّ رامي مستشار وزير أما راجي له أعماله في أكثر من مجال.

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين على فضائية «DMC»، أن الزميل أحمد عاطف نائب رئيس تحرير جريدة «الوطن» هو صاحب هذه الفكرة الرائعة، إذ أن الجريدة أصبحت تحتفل بالرموز الكبيرة من فترة لأخرى، وكان جلال عامر الكاتب الساخر العملاق الذي استمتعنا كثيرًا بمقالاته في مختلف الجرائد طوال عمرنا واحدا من هؤلاء الرموز التي يجب أن تخلد أسمائهم وذكراهم.

أما بالنسبة للقمة العالمية للحكومات بدبي، أشار «عبدالراضي»، إلى أنَّ القمة بدأت فعاليتها اليوم وستنتهي يوم الأربعاء، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وقائد على مستوى العالم، إلى جانب 120 وفدًا و80 منظمة دولية، 300 وزير، موضحًا أنَّ مشاركة مصر في تلك القمة متميزة هذه المرة كونها ضيف شرف، متابعًا أنَّ أهم الملفات التي ستتناولها القمة ستكون مرتبطة باستخدام التكنولوجيا وتسخيرها في عمل الحكومات إلى جانب الأزمات الموجودة عالميًا في تلك الفترة إلى جانب ملفات الصحة والتعليم وغيرهم.