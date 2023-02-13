عاجل.. الحكومة: مصر لن تتعرض لزلازل مدمرة أو تسونامي خلال أيام

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرّض مصر لموجة تسونامي وزلازل مدمّرة خلال الأيام المقبلة، نتيجة للهزّات الأرضية التي تعرّضت لها دولا مجاورة، موضحا أنّه تواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التي أكدت عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجود متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط أي زلازل أو هزّات أرضية قد تحدث، من خلال الشبكة القومية لرصد الزلازل، موضحا أنّه جرى على الفور تحليل البيانات الأولية للزلازل التي تعرضت لها بعض الدول المجاورة، ولم يتم رصد أي مؤشرات أو توقعات تنذر بتعرض مصر، سواء إلى زلازل مدمرة أو موجات تسونامي خطيرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المركز، أنّ موجات تسونامي تحدث نتيجة حدوث زلازل في المحيطات والبحار، مُناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد «المركز» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).