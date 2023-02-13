مسؤول بـ«الغزل والنسيج»: نستهدف زيادة إنتاج الملابس إلى 50 مليون قطعة سنويا

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال زيارته إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حول أعمال التطوير، حيث أكد أنّ الطاقة الإنتاجية المستهدفة هو مضاعفة طاقات الغزل من 35 ألف طن في العام لتصبح 188 ألف طن بزيادة 5 أضعاف، ومضاعفة إنتاجية النسيج من 50 مليون متر في العام إلى 199 مليونا، ومضاعفة بند الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة لتصبح 50 مليون قطعة.

وقال «مصطفى»، في عرضه، إنّ التطوير سيضاعف إنتاجية جميع الأنشطة من غزل ونسيج وملابس الصباغة والتجهيز والوبريات، موضحًا أنّ الشركة القابضة كانت تضم 31 شركة تم دمج المتشابهة وأصبحت 9 فقط.

وأضاف أنّ تكلفة الأعمال للبنية التحتية لأعمال التطوير هي 8 مليارات جنيه، وتم التعاقد على ماكينات جديدة بقيمة 640 مليون يورو لرفع كفاءة الأعمال، كما جرى تسوية مديونيات تاريخية على الشركة بقيمة 20.8 مليار جنيه، وإعادة هيكلة الموارد البشرية لجميع العاملين بالشركات وتدريب العامل والإدارة الحديثة.

وأوضح أنّ شركة المحلة الكبرى لها نصيب 47% من إجمالي نصيب الماكينات الجديدة، ثم كفر الدوار بإجمالي 23%، كما أنّ حجم الإنشاءات للمحلة النصيب الأكبر بـ31% تقريبًا، ثم شركة البيضاء.