مسؤول بـ«الغزل والنسيج»: ندخل مجال تصنيع «الجينز» لأول مرة بعد «التطوير»

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال زيارته إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بشأن أعمال التطوير، مؤكدا أنّ خطة التطوير تستهدف تعظيم القيمة المضافة من القطن المصري، والمواد الخام الأخرى.

وقال مصطفى، إنّ نسبة إنجاز مجمع مصانع الغزل والنسيج والصباغة هي 23%، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي على مراحل من نهاية أكتوبر 2023 وحتى نهاية أبريل 2024، على أن يتم تنفيذ المشروع في شركة «البيضا» بكفر الدوار، كما تحدّث عن دخول شركات قطاع الأعمال مجال تصنيع أقمشة الجينز للمرة الأولى، عن طريق شركة دمياط المتخصصة في أقمشة الجينز، ووصلت نسبة تنفيذها لـ17%، على أن يبدأ التشغيل التجريبي على مراحل بداية من نهاية يناير 2024، وحتى نهاية مارس 2024.

وأوضح أنّ مشروع مصر شبين الكوم يتم تطويره بنسبة تنفيذ 7%، ومن المخطط نهو التركيبات وبدء التشغيل التجريبي نهاية ديسمبر 2023، وكذلك شركة حلوان والتي تم دمج 4 شركات فيها بنسبة تنفيذ 5%، مع استهداف التشغيل التجريبي على مراحل من نهاية أكتوبر 2023 حتى نهاية يونيو 2024.

وأشار إلى أنّ شركة الدقهلية من المستهدف بدء الأعمال في الربع الثاني من عام 2023، كما أنّ شركة الوجه القبلي في المنيا، سيتم التطوير بداية من الربع الثاني أيضًا.

وسأل رئيس الوزراء عن المواعيد النهائية للمشروعات وانتهائها، وهل ستتم في هذا الوقت أم قد يكون هناك تعديل؟، ليعقب «مصطفى»، بأنّها نهائية حسب موقف الإنشاءات وتوريد الماكينات حتى الآن.