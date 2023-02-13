مدبولي لمسؤولي «الغزل والنسيج»: التزموا بمواعيد التطوير.. لن نقبل أي تأخير

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزارة قطاع الأعمال العام، بالالتزام بتواريخ إنهاء مشروعات تطوير الغزل والنسيج، قائلا إنّه سيحاسب مسؤولي القطاع على مواعيد الانتهاء من المشروعات المحددة، الممثلة في أعمال الطرق والبنية التحتية، في أكتوبر المقبل، ومحطة الكهرباء الجديدة في ديسمبر.

وأضاف «مدبولي»، خلال جولته التفقدية لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة منذ قليل، أنّ التواريخ التي يرضها مسؤولي القطاع للانتهاء من أعمال التطوير نهائية، مضيفًا: «ومفيهاش أي نوع من الأعذار بعد كدا».

وقال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنّ أعمال توريد الماكينات كان مخططا أن تنتهي في الفترة من مارس حتى يناير، ولكن ستنتهي في سبتمبر 2023، نظرًا لعدم وصول بعض الماكينات بعد، موضحًا أنّ ماكينات كبيرة وكثيرة يستغرق تركيبها من شهرين لـ3 أشهر للتركيبات فقط.