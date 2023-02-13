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مدبولي لمسؤولي «الغزل والنسيج»: التزموا بمواعيد التطوير.. لن نقبل أي تأخير

رئيس الوزراء: سأحسبكم على المواعيد.. وغير مسموح بأي أعذار

كتب:

محمد مجدي
12:00 م | الإثنين 13 فبراير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزارة قطاع الأعمال العام، بالالتزام بتواريخ إنهاء مشروعات تطوير الغزل والنسيج، قائلا إنّه سيحاسب مسؤولي القطاع على مواعيد الانتهاء من المشروعات المحددة، الممثلة في أعمال الطرق والبنية التحتية، في أكتوبر المقبل، ومحطة الكهرباء الجديدة في ديسمبر.

وأضاف «مدبولي»، خلال جولته التفقدية لشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة منذ قليل، أنّ التواريخ التي يرضها مسؤولي القطاع للانتهاء من أعمال التطوير نهائية، مضيفًا: «ومفيهاش أي نوع من الأعذار بعد كدا».

وقال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنّ أعمال توريد الماكينات كان مخططا أن تنتهي في الفترة من مارس حتى يناير، ولكن ستنتهي في سبتمبر 2023، نظرًا لعدم وصول بعض الماكينات بعد، موضحًا أنّ ماكينات كبيرة وكثيرة يستغرق تركيبها من شهرين لـ3 أشهر للتركيبات فقط.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.