عاجل.. مسؤول بشركة الغزل والنسيج لـ«مدبولي»: افتتاح مشروعات التطوير قريبا

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من المهندس أحمد شاكر، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج، بشأن عرض تاريخي للشركة منذ نشأتها في عام 1927، والتي ستحتفل بعد 4 أعوام بمرور 100 عامًا على نشأتها.

وقال العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج، في عرض قدمه لرئيس الوزراء على هامش زيارته للشركة منذ قليل، إنّ صناعة الغزل والنسيج كانت تمثل 40% من الاقتصاد المصري، وهناك فرص واعدة لعمل الشركة، وهناك العديد من مشروعات التطوير التي سيتم افتتاحها في الفترة المقبلة.

وأضاف «شاكر»، أنّ الشركة ساهمت عبر تبادل البضائع لتوفير السلاح لمصر خلال حرب الاستنزاف، وكذلك تمويل إنشاء السد العالي، ومشروعات قومية كثيرة، مشيرا إلى أنّه سيتم إنشاء محطة كهرباء جديدة، لتلبية احتياجات مشروعات التطوير الجديدة، موضحًا أن الشركة ستصل إلى ألف نول نسيج بعد أعمال التطوير الجارية حاليًا.

ولفت إلى وجود 3 أنواع من القطن لديهم، وأنّ أعمال التطوير ستدخل مجالات ونوعية قطن لم تكن شركات قطاع الأعمال في مصر تعمل عليها في الفترة الماضية.

يذكر أنّ أعمال التطوير تتضمن افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم في الفترة المقبلة.