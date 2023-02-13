محافظ الغربية لـ«مدبولي»: ننفذ 40 مشروعا لتطوير مدينة المحلة

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تطوير مدينة المحلة، موضحًا أنّ العمل جار لتقليل كثافة الفصول في المدارس وتطوير المستشفيات، فضلا عن 40 مشروعا جار العمل عليها في المحلة حاليًا، مع العمل على تجديد شبكات المياه والصرف الصحي بالمحلة.

وأوضح محافظ الغربية، في الشرح، أنّ محاور التطوير تتضمن بناء الإنسان، وتفعيل المشروعات التنموية والاستثمارية، والمشروعات التنموية والاستثمارية عبر المناطق غير مخططة تشمل 12 منطقة جديدة، وإنشاء مشروعات استثمارية لتنمية الموارد الذاتية لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأكد أنّه حين تولى المسؤولية لم تكن المحلة بها شارعا مرصوفا تقريًبا، وجرى رصفها، وجار رفع كفاءة طرق كثيرة، بإجمالي 77 شارعا بطول 44 كيلومترا بتكلفة 222 مليون جنيه، مع العمل على إنشاء محور الكورنيش بطول 6 كيلومترات، لافتا إلى أنّ هناك حجم أعمال تطوير كبير في كل القطاعات، لكن المشكلة الرئيسية هي ندرة الأراضي، وتنمية الموارد الذاتية فيها، وجار إيجاد حلول لهذا الأمر.