«مستشار رئيس الجمهورية» لشؤون الصحة يوضح تفاصيل مبادرة «قلبك أمانة»

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل مبادرة «قلبك أمانة»، موضحًا: «القلب عضو مهم جدا مثله مثل كل أعضاء الجسم، لكن في هذه المبادرة نتحدث عن القلب كأمانة عبر الكشف المبكر عن أمراض القلب، وبعدما تخلصنا في مصر من أمراض مزمنة كثيرة كانت تؤثر على حياة وصحة الإنسان المصري وأشهرها فيروس سي، نؤكد أن اللقاحات الإجبارية التي تمنح للأطفال والكبار هي جزء من الوقاية التي تغني عن العلاج».

الأسباب التي قد تؤدي إلى أمراض القلب

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «على سبيل المثال، مبادرة 100 مليون صحة، اتجهت للكشف عن الكثير من الأمراض مثل الضغط والسكر والأورام المبكرة، فإن كل هذه الأمور لها تداعيات تؤثر على القلب»، مؤكدا أن المبادرة تستهدف الكشف عن القلب مبكرا، والأسباب التي قد تؤدي إلى أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم المستمر دون علاج، ومرض السكري، والضغط والسكر وأمراض القلب تؤدي إلى مشاكل في الكُلى.

راحة البال والتوتر من أهم العوامل المؤثرة في الإصابة بأمراض القلب

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على أن السمنة تعتبر من أهم مسببات الإصابة بأمراض القلب في مصر، وما يصحبها من ارتفاع في نسب الكوليسترول ودهنيات الدم، مضيفا: «راحة البال والتوتر من أهم العوامل المؤثرة في الإصابة بأمراض القلب، وتوسيع الطرق وزيادة انسياب المرور قلل التوتر والعصبية التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في القلب».

عادة التدخين من أهم العادات التي تؤدي إلى رفع نسب الإصابات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «عادة التدخين من أهم العادات التي تؤدي إلى رفع نسب الإصابات بضغط الدم وأمراض القلب، ونسب التدخين مرتفعة لدى الرجال، لكنها من أقل نسب التدخين في العالم، لكن التدخين عامل مهم جدا يؤثر على أمراض القلب والرئتين وأجزاء أخرى من الجسم».