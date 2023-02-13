محمد فؤاد يعود للسينما بفيلم «قلبي في نيويورك» بعد غياب 4 سنوات

كشف الفنان محمد فؤاد عن عودته للأعمال السينمائية مرة أخرى، بعد غياب لفترة طويلة دامت 4 سنوات، حيث كان آخر عمل له مسلسل «الضاهر» عام 2019.

محمد فؤاد يكشف عودته للسينما مرة أخري

وقال محمد فؤاد، خلال لقائه ببرنامج «ET بالعربي»، تفاصيل فيلمه الجديد، المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: «سيبدأ تصوير فيلمي الجديد الأيام الجاية»، كما كشف اسم العمل وهو «قلبي في نيويورك».

إحياء محمد فؤاد حفل بلبنان

كما يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم الاتنين، بدولة لبنان، على هامش احتفالات عيد الحب، حيث من المقرر أن يقدم خلاله عددا كبيرا من الأغنيات، منها «فاكرك ياناسيني، كامننا، الحب الحقيقي» وعدد من الأغنيات الجديدة أيضا.

نجاح محمد فؤاد في اغنية سلام

وحقق محمد فؤاد نجاح مؤخرا، من خلال طرحه أغنيته الجديد تحت عنوان «سلام» من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما.