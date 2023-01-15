محمد فؤاد يحتفل بعيد الحب في لبنان

يستعد الفنان محمد فؤاد، للاحتفال بعيد الحب في لبنان بحفل غنائي ضخم، يوم 13 فبراير.

ونشر محمد فؤاد البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: حفل الفنان محمد فؤاد في لبنان يوم 13 فبراير.

كليب «سلام» لمحمد فؤاد

وقدم محمد فؤاد مؤخرا كليب «سلام» من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما،وضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد والتي قدمها مؤخرا، وحققت اقبال جماهيري كبير بجانب حفلة الذي قدمة في الساحل الشمالي، وشهد عودته بعد فترة غياب طويلة عن الحفلات.

كما قدم «فؤاد» مؤخرا، عددا من الأغاني الجديدة من بينها «إيه غير طبعنا»، «شغلتني ليه»، «أحكيلك»، و«ياما».