موعد حفل ‎محمد فؤاد في عيد الحب بلبنان.. مفاجآت تنتظر الجمهور

يعيش الفنان محمد فؤاد، حالة من النشاط الفني، ويستعد محبوه لحضور حفل محمد فؤاد في عيد الحب، في لبنان، كما أنه حقق نجاحاً كبيراً بكليبه الأخير «سلام»، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

موعد حفل ‎محمد فؤاد في عيد الحب بلبنان

ويجري الفنان، بروفات استعداداً لحفله الجديد في عيد الحب، إذ من المقرر أن يقام حفل ‎محمد فؤاد يوم 13 فبراير المقبل، ويقدم فيه عددا كبيرا من الأغنيات منها «فاكرك ياناسيني، كامننا، الحب الحقيقي» وعدد من الأغنيات الجديدة أيضا.

أشهر أغنيات محمد فؤاد

وقدم «فؤاد» مؤخرا، عددا من الأغاني من بينها «إيه غير طبعنا»، «شغلتني ليه»، «أحكيلك»، و«ياما»، ومن المقرر أن يقدم حفل ‎محمد فؤاد عددا من المفاجآت.

آخر أعمال الفنان محمد فؤاد

وطرح الفنان محمد فؤاد مؤخرا كليب «سلام» من إخراج كريم مسلم، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما.

وتعرض مؤخراً لوعكة صحية، وأجرى عددا من الفحوصات والتحاليل، حتى تأكد من سلامته وخرج من المستشفى ليباشر أعماله الغنائية، وتقديم أعمال فنية جديدة لجمهوره.