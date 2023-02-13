الهيئة العامة للاستثمار تدعم الشركات الناشئة العاملة في تجارة السلع

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استمرار الجهود المبذولة من الهيئة وكافة مؤسسات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

تحفيز عمل الشركات الناشئة

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في بيان صحفي، أن الهيئة تكثف جهودها في الفترة الحالية لتحفيز عمل الشركات الناشئة في قطاع تجارة السلع والمواد الغذائية لأن الحلول التكنولوجية الحديثة وآليات السوق المفتوحة هي وسائل الدولة الرئيسية لضبط الأسواق وتوفير السلع، تحت إشراف ورقابة الجهات الحكومية.

الدعم الكامل للحكومة المصرية لشركة «مكسب»

وفي ضوء ما تعرضت له في الآونة الاخيرة شركة «مكسب» للتجارة الإلكترونية، من اجراءات التفتيش على أحد المخازن الخاصة بالشركة في محافظه القليوبية والتحفظ على ما به من منتجات، تم التحقيق في الموضوع من الجهات المعنية وانتهى الأمر إلى حفظ المحضر بالنيابة العامة والإفراج عن البضائع المتحفظ عليها، ما يؤكد سلامة موقف الشركة والتزامها بالضوابط والموافقات الخاصة بممارسة نشاطها.

وأكد هيبة، على الدعم الكامل للحكومة المصرية لشركة «مكسب»، وغيرها من الشركات والمستثمرين الجادين في كافة القطاعات لدورهم المهم في دعم الاقتصاد المصري، والعمل المستمر لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بأقصى تيسيرات ممكنة.