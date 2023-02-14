انخفاض أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان.. الكيلو بـ165 جنيها في سفاجا

شهدت أسعار اللحوم انخفاضا بمعارض أهلا رمضان بعدد من مدن البحر الأحمر حيث أعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، في بيان صحفي، انخفاض أسعار اللحوم بمعرض أهلا رمضان بسفاجا حيث سعر الكيلو 165 جنيها للمواطنين وذلك ضمن مبادرة أهلا رمضان بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

معارض أهلا رمضان تخضع لمتابعة يومية

وكشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معارض أهلا رمضان تخضع لمتابعة يومية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية تموين البحر الأحمر ومباحث التموين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

4 معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر بأسعار مخفضة

تشهد محافظة البحر الأحمر إقبالا كبيرا من المواطنين على معارض أهلا رمضان وتنتشر المعارض بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، وتضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بخصومات تصل إلى 20%.

سعادة المواطنين بتخفيض الأسعار

وعبَّر عدد من المواطنين بمدينة سفاجا عن شعورهم بالسعادة والرضا لانخفاض أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان، وأشاد محمد حسن أحد مواطني سفاجا فى تصريحات لـ«الوطن» بدور الدولة في مواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وقال ناصر حسن أحد القيادات الشبابية بسفاجا، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات واضحة في السيطرة على الأسعار وأن معارض أهلا رمضان نجحت في توفير السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بتخفيضات في الأسعار.