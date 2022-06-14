محافظ البحر الأحمر يتفقد أسواق سفاجا ومبادرة لبيع اللحمة بـ125 جنيهاً للكيلو

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية في مدينة سفاجا، لمتابعة أسعار الخضروات واللحوم، ووجه بمبادرة بيع كيلو اللحوم بسعر 125 جنيهاً، مشدداً على التجار بعدم المغالاة في أسعار السلع، تنفيذاً لتعهده بمواصلة جولاته الميدانية، التي تشمل كل المدن على مستوى المحافظة.

الوقوف على جودة الخبز ووزن الرغيف

تفقد محافظ البحر الأحمر، خلال الجولة التي رافقه فيها اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، والمهندس ربيع إسماعيل، مدير مديرية التموين، المخبز الآلي بالمدينة، لمتابعة سير العمل به، والوقوف على جودة الخبز ووزن الرغيف الذي يتم صرفه للمواطنين، مشدداً على الجهات المعنية بضرورة التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومطابقته للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

ضبط الأسعار بمحافظة البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار بحسم، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع يومياً عملية ضبط الأسعار، والتصدي لظاهرة جشع التجار واستغلال المواطنين، معتبراً أن هذا الموضوع يمثل قضية أمن قومي، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع خلال الفترة الحالية، كما أصدر المحافظ تعليماته إلى مباحث التموين ومديرية التموين، بالمراقبة المستمرة للأسواق، وضبط الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سماع مطالب المواطنين بمحافظة البحر الأحمر

وخلال جولته بمدينة سفاجا، حرص اللواء عمرو حنفي على الاستماع إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين المتواجدين بالسوق، مؤكداً أنه يبذل قصارى جهده لخدمة أهالي البحر الأحمر، وتوفير كافة متطلباتهم.