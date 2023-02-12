رئيس مدينة سفاجا: بدء زراعة 5475 شجرة في نطاق الميادين الرئيسية والطرق

أعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، البدء في زراعة 5475 شجرة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة وتشكيل لجنة تنسيقية من الإدارات «النظافة والمتابعة الميدانية والزراعة والتجميل»، والتنسيق مع جميع الإدارات الحكومية والهيئات لغرس الأشجار بمدينة سفاجا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

غرس وزراعة 5475 شجرة بمدينة سفاجا

وأضاف رئيس مدينة سفاجا، أن الإدارة الزراعية استلمت 5475 شتلة متنوعة ما بين أشجار الزينة والأشجار المثمرة مثل أشجار «الزيتون والرمان والبرتقال والليمون واليوسفي والجوافة، أشجار الزينة الكافور والكونو والفرشة الزجاجية والكازورينا».

وأوضح أن الأشجار يتم زراعتها بنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والمساجد، ومراكز الشباب، والمناطق الصناعية، والظهير الصحراوي، والطرق الرئيسية ومداخل المدينة والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وعلى الطرق والجزر الوسطى.

رئيس مدينة سفاجا يتفقد الشتلات الزراعية

وتفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، حصة مدينة سفاجا من الشتلات الزراعية للأشجار ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية، والتي تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ووجه اللجنة التنسيقية بضرورة العمل على التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، خاصةً أنها أشجار ذات عائد اقتصادي سواء كانت أشجارا مثمرة أو أشجارا خشبية، وفقاً للظروف المناخية الملاءمة لكل موقع، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بهدف زيادة امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين، الأمر الذي يعود بالمنافع البيئية من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء.